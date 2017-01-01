«Swedbank» за 9 месяцев заработал в Латвии 79 млн евро

Прибыль АО «Swedbank» в Латвии за девять месяцев 2017 года составила 79 млн евро, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщили агентству ЛЕТА в «Swedbank».

Прирост обеспечен увеличением поступлений и освобождением ранее сделанных накоплений по кредитам.

Как отметил руководитель «Swedbank» в Латвии Рейнис Рубенис, экономическое развитие Латвии продолжает способствовать кредитованию, активность частных лиц и предприятий растет. Например, кредитов малым предприятиям выдано на 50% больше, чем годом ранее.

Объем кредитов за девять месяцев года вырос на 2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Объем депозитов уменьшился на 4%.

Нетто-сумма освобожденных накоплений по кредитам за девять месяцев достигла 3 млн евро (годом ранее - 1 млн евро), качество кредитов остается высоким.

Чистые процентные доходы за девять месяцев 2017 года выросли на 1% по сравнению с 2016 годом, что связано с увеличением объемов кредитования. Чистые комиссионные доходы выросли на 6%.

Количество пользователей приложения «Smart-ID» превысило в середине сентября 100 тыс. человек, что на 27 тыс. больше, чем в июне, а количество подключений к «Smart-ID» составило за квартал 3,3 млн.

По размеру активов «Swedbank» является крупнейшим банком в Латвии.