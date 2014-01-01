Спрос на ВНЖ за инвестиции ничтожен, программу можно считать закрытой

В этом году спрос на получение видов на жительство (ВНЖ) за инвестиции настолько мал, что программу фактически можно считать закрытой, заявила на заседании Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Илзе Бриеде.

Она сообщила, что в 2014 году было 2500 запросов на ВНЖ за инвестиции, а в первом полугодии этого года - всего 64.

«Можно сказать, что эта программа закончена», - отметила Бриеде.

Эти данные представитель УДГМ предоставила, отвечая на вопросы комиссии, которая рассматривает изменения в законе об иммиграции. Поправки предусматривают, что в дальнейшем взносы в госбюджет в размере 5000 евро за повторный запрос ВНЖ будут распространяться на всех лиц, которые получили его за инвестиции в недвижимость, капитал предприятий и банков.

Бриеде отметила, что решение - за политиками, но каждый год менять условия предоставления ВНЖ - не самая хорошая практика.

Комиссия по обороне, внутренним делам упомянутый законопроект сегодня не поддержала, но ответственной за эти поправки является бюджетно-финансовая комиссия, которая и примет окончательное слово.