Убытки Stenders превышают 3,5 млн евро

Производитель косметических средств SIA Stenders завершил последний финансовый год с убытками в размере 3,58 млн евро, свидетельствует предоставленная компанией информация.

Оборот Stenders в финансовом году, который длился с 1 апреля 2016 года до 31 марта 2017 года, составил 5,55 млн евро.

Большую часть убытков, или 2,36 млн евро, составляют утраченные дебиторские задолженности,

рассказала db.lvисполнительный директор предприятия Байба Чипа-Зиемеле.

Как сообщалось, в начале октября SIA Stenders было продано зарегистрированной на Каймановых островах компании CICC Ehealthcare Investment Fund. В сотрудничестве с многолетними франчайзинговыми партнерами Stenders заключило с китайским инвестиционным фондом сделку о продаже 100% долей.

Новые владельцы компании обещают сохранить производство косметических средств в Латвии и даже создать новые рабочие места.