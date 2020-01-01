Еврокомиссар обещает, что крестьяне в ЕС будут равны

ЕС обеспечит крестьянам всех стран-участниц равные возможности и финансирование, заверил еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтер Эттингер на проходящей в Риге дискуссии о финансовом будущем ЕС.

Это уже третий визит Эттингера в Ригу, которая, на его взгляд, стала привлекательнее. Развитие Латвии после восстановления независимости он оценивает как историю успеха.

Бюджет ЕС после выхода из него Великобритании сократится. При этом странам ЕС придется думать о финансировании решения таких проблем, как безопасность, миграция, терроризм, отметил еврокомиссар.

Несмотря на ожидаемое сокращение бюджета ЕС, целью ЕС будет модернизировать сельскохозяйственную политику и упростить регулирующие эту отрасль правила, подчеркнул он.

«Мы будем работать над тем, чтобы выплаты за гектар для латвийских крестьян были не меньше, чем во Франции. У крестьян в ЕС будут равные возможности», - заверил Эттингер.

Одним из приоритетов следующего периода планирования фондов ЕС должно стать увеличение финансирования науки и исследований, чтобы обеспечить глобальную конкурентоспособность ЕС, добавил он.

Как сообщалось, сегодня в Риге проходит дискуссия о финансовой ситуации в ЕС. Ее участники обсуждают, что ожидает Латвию и другие страны ЕС в следующем периоде планирования, закончится ли после 2020 года щедрая финансовая поддержка ЕС и какими в перспективе будут приоритеты финансирования.