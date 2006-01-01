Почему латвийцы не хотят, чтобы в стране росли зарплаты

Примерно половина населения Латвии считает, что зарплаты в Латвии в последующие годы должны расти медленнее, что означает и более низкую инфляцию, свидетельствуют данные опроса SKDS.

Респондентам был задан вопрос, какой из сценариев развития Латвии кажется им более приемлемым.

49% опрошенных заявили, что правильнее было бы обеспечить более медленный рост зарплат. В этом году такое мнение выразили на 2 процентных пункта больше людей, чем в прошлом году, а больше всего так думающих было в 2011 и 2013 году - 56%.

Сценарий со стремительным ростом зарплат и высокой инфляцией выбрали 18% опрошенных, что на 3 процентных пункта меньше, чем годом ранее. В 2006 году такого мнения придерживались 35% опрошенных.

Треть населения (33%) не смогла дать ответа на заданный вопрос.