Владелец клубов рассказал, почему закрывается Atlētika

В Риге с 1 декабря закрываются спортклубы Atlētika, вместо них услуги спортивного клуба по данным адресам будет оказывать компания MyFitness. Клуб Atlētika Kengarags продолжит работать как независимый фитнес-центр. Один из акционеров спортивной сети клубов пояснил, что причина заключается в конфликте акционеров. Однако как рассказал rus.db.lv крупнейший акционер Atlētika MNGT Валерий Комаров, причина заключается совсем в другом.

«Рынок фитнес услуг Риги сильно изменился за последние 2 года. - поясняет Комаров. - На него вошли две бюджетных сети, активно развивается My Fitness, но при этом число жителей постоянно снижается. Всё это закономерно приводит к повышению конкурентной борьбы.

В этих условиях есть только два варианта развития в среднесрочной перспективе: либо крупные инвестиции с целью побороть конкурентов, либо же выход из этого рынка.

Средств для массированного инвестирования в новые клубы, переоборудование, развитие бренда у нас нет.

Поэтому выход - это оптимальный для нас вариант. Мы рады, что удалось договориться с My Fitness о продолжении работы клубов после прекращения работы Atlētika, это позволит сохранить рабочие места для наших сотрудников, а нашим клиентам даст возможность продолжить заниматься в выбранных ими клубах».

Напомним, My Fitness отныне будет включать в себя 11 спортивных клубов. «В планах – модернизация оборудования, которая сделает клубы еще более привлекательными и современными. Кроме того, большое внимание будет уделяться повышению качества сервиса и расширению ассортимента услуг.

В дальнейшем единый абонемент позволит вам заниматься в 11 клубах, что существенно расширит спектр предлагаемых услуг

и сделает тренировки более доступными», - говорится в сообщении компании.

Комаров также опроверг заявления второго акционера - Андриса Жиганова - о том, что причиной закрытия клубов стал конфликт акционеров Atlētika. От подробных комментариев Жиганов временно воздержался, заметив только, что «другой акционер пытался продать клубы без его ведома и согласия, поэтому впереди - судебные дела и уголовные иски».

«Обиды отдельных людей за прекращение договоров подряда между Atlētika и их компаниями более полутора лет назад никакого отношения к происходящему не имеют». - сказал Комаров. По его словам, в ближайший месяц откроется студия группового и персонального фитнеса Adaži Sporto в торговом центре Apelsins. Но в дальнейшем предприниматель планирует развивать деятельность в сферах, с фитнесом не связанных.