Эксперт: в Латвии работает очень много бухгалтеров, которые ничего не понимают в профессии

Из 8000 зарегистрированных в регистре Службы государственных доходов бухгалтеров серьезными специалистами можно назвать не более 100 человек, - считает заместитель председателя правления Латвийской ассоциации бухгалтеров Илзе Палмбаха. «В Латвии работает очень много бухгалтеров, которые ничего не понимают в законодательстве, не следят за изменениями в законах, и уровень их знаний в целом очень низкий», - заявила она сегодня на форуме налогоплательщиков, организованном министерством финансов.

Говоря о неуплате налогов, эксперт указала, что часто предприниматель, который обращается за помощью к бухгалтеру, намерен оптимизировать налоги, чтобы не платить лишнее государству. "У меня был случай, когда на консультацию пришел предприниматель и долго жаловался, что в Латвии тяжело платить налоги, выплачивать зарплату работникам, и вообще отношение СГД очень плохое. Тут же он рассказывает, что за деньги предприятия купил автомашину от своего партнера, и чтобы не платить много налогов, цена автомашины была снижена в два раза. Опять же из-за этого СГД сделала запрос, указав, что рыночная цена автомобиля выше продажной. Это тоже вызвало гнев предпринимателя. Но когда он показал свою машину мне из окна, то там стоял практически новый "порш". Этот случай - в принципе типичен для нашей предпринимательской среды.

А выглядит он так: "надо быть умнее и не платить налоги государству до конца", - приводит пример эксперт.

Палмбаха считает, что честная уплата налогов зависит, в том числе и от бухгалтеров. «В Латвии есть три категории бухгалтеров, - поясняет она. - Первая категория - это честные профессионалы, они честно скажут предпринимателю, что он делает не так и предупредят о возможных последствиях. Вторая категория - они разбираются в вопросах бухгалтерии и будут помогать предприятию оптимизировать налоги. Третья категория - это бухгалтеры, которые прекрасно понимают, что они ничего не понимают в профессии. Они не следят за изменениями в законах, толком ничего не знают, и их профессиональный уровень очень низкий. Последних - большинство! Из 8000 человек только 100 можно назвать профессионалами».

По мнению эксперта, отрасль бухгалтерских услуг надо срочно оптимизировать и поднять ее профессиональный уровень. «В будущем однозначно нам придется столкнуться с тем, что роботы будут отнимать у нас работу, - говорит она. - Это касается всех бухгалтеров и меня лично тоже. Для того, чтобы сделать баланс, не нужны будут люди. Но хороший бухгалтер все равно будет нужен, потому что он станет скорее консультантов бизнеса».