Министр финансов: проблемы могут быть у 10 банков в Латвии

Проблемы могут быть у любого из 10 банков в Латвии, которые до сих пор не урегулировали работу со своими иностранными клиентами, сказала в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Комментируя итоги состоявшейся вчера встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов.

Как отметила Рейзниеце-Озола, в течение многих лет у банков был «большой аппетит» к работе с рискованным клиентам, что стало своего рода бизнесом.

«Но это вчерашний день, и у этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться. Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много», - сказала глава Минфина.

На вопрос о том, может ли постичь участь «ABLV Bank» и другие латвийские банки, Рейзниеце-Озола ответила, что в Латвии имеется по крайней мере 10 банков, которые еще не упорядочили свою работу с иностранными клиентами. Конкретные банки министр не назвала.

Как сообщалось, вчера после встречи с представителем Минфина США Рейзниеце-Озола заявила, что

Латвия получила от американских партнеров сигнал о том, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги.

Проблемы конкретных банков не обсуждались, тем не менее, американские партнеры дали сигнал о конкретных нарушениях, которые все еще совершаются. «Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы», - сказала министр.