Путниньш: допустимый объем бизнеса нерезидентов в латвийских банках - около 5%

Допустимый объем бизнеса обслуживания нерезидентов в латвийских банках - около 5%, заявил агентству ЛЕТА председатель Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

«Таково сегодня требование нашего государства, с учетом изменений в глобальной финансовой системе и аспектов национальной безопасности. Латвийским банкам следует ревизовать стратегии, создать другие модели бизнеса и найти новые ниши бизнеса.

Других возможностей тут нет. Времени мало. Важно понимать, что ниша иностранных клиентов всегда была зоной повышенного риска,

поэтому КРФК установила для этих банков повышенную планку нормативных показателей», - сказал он.

Эти высокие показатели финансовой стабильности для банков - хорошая возможность выполнить обязанности перед клиентами, например, при переходе на другую модель бизнеса, отметил Путниньш.

Дальнейшими шагами КРФК будет оценить, насколько статегически гибким является подход каждого банка к смене модели бизнеса, и есть ли обоснованный план по уменьшению удельного веса вкладов рискованных нерезидентов до необходимого, добавил он.