Путниньш о запрете на «пустышки»: какой-то банк может и уйти

Латвийские банки в течение полугода должны прекратить работать с компаниями-пустышками неясного происхождения, которые часто используются в схемах отмывания денег, заявил во вторник в передаче LNT «900 секунд» руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш.

Он сообщил, что КРФК по просьбе премьер-министра Мариса Кучинскиса подала Минфину проект поправок к закону о легализации незаконно нажитых средств, который предусматривает возможность запрета для банков работать с компаниями-пустышками. По словам Путниньша, это самый большой риск для финансового рынка Латвии.

«Сейчас у нас [нерезиденты составляют в портфеле вкладов] примерно 35%, но ориентироваться нужно на соседей, как мы обычно и делаем. В Литве этот показатель составляет примерно 3%, в Эстонии - примерно 12%. Эстонцы также настроены постепенно уменьшать эту цифру», - сказал Путниньш.

По его словам, полный отказ от сотрудничества с компаниями-пустышками не будет означать, что в банках Латвии больше не будет вкладов нерезидентов. После прекращения сотрудничества с такими компаниями размер вкладов нерезидентов может уменьшиться на 4-5 млрд евро.

«Если мы этого не сделаем, мы попадем во все большую изоляцию», - сказал начальник КРФК. Если не действовать, проблемы могут затронуть и другие сферы - валюту, ценные бумаги, не говоря уже о репутации.

По словам Путниньша, в Латвии нерезидентов обслуживают десять банков. «Все в руках самих банкиров. Можно переориентироваться, искать другие ниши для бизнеса. Мы уже начали с банками диалог, наметив это новое направление развития. Через две недели мы ждем банки назад с первыми наметками», - сказал глава КРФК.

Он не исключает, что какой-то банк может и уйти с рынка, кто-то изменит статус или уменьшит бизнес. «Обязательно будут банки, которые решат объединиться. Возможностей для реорганизации очень много», - заявил глава комиссии.

Ранее Путниньш сказал, что допустимая доля вкладов нерезидентов в банках Латвии составляет 5%.