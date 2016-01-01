Прибыль Latvenergo за год выросла в 2,5 раза до 322 млн евро

Аудированный оборот концерна «Latvenergo» в 2017 году составил 925,627 млн евро - это на 0,6% меньше 2016 года, а прибыль выросла в 2,5 раза - до 322,021 млн евро, свидетельствует информация, предоставленная компанией бирже «Nasdaq Riga».

Оборот компании «Latvenergo» в 2017 году составил 498,58 млн евро (-2,9%), прибыль -151,891 млн евро (+ 9,8%).

Из прибыли концерна в виде дивидендов государству в 2018 году планируется выплатить 94,2 млн евро, в 2019 году - 132,9 млн евро, в 2020 году - 127,1 млн евро. Также из прибыли «Latvenergo» в этом году предполагается направить 78,9 млн евро на уменьшение влияния компонента обязательной закупки электроэнергии, но этот вопрос еще предстоит обсудить правительству.

В 2017 году существенно увеличился объем произведенной «Latvenergo» электроэнергии - на 22%, до 5734 гигаватт-часов (ГВт/ч). Концерн также успешно начал торговлю природным газом в Латвии и Эстонии.

Выработка электроэнергии на даугавских ГЭС в прошлом году увеличилась на 74% - до 4270 ГВт/ч и была самой большой с 1998 года. При этом выработка электроэнергии на Рижской ТЭЦ в 2017 году сократилась на 36% - до 1411 ГВт/ч.

За пределами Латвии в прошлом году было продано около 27% произведенной электроэнергии. В 2017 году розничным клиентам в странах Балтии было продано 6,9 тереватт-часов (ТВт/ч) электроэнергии: в Латвии - 4,6 ТВт/ч, в Литве - 1,3 ТВт/ч, в Эстонии - 1 ТВт/ч.

Общие инвестиции концерна «Latvenergo» в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 43,1 млн евро (21%) - до 243,8 млн евро.

В 2016 году оборот концерна «Latvenergo» составил 931,619 млн евро, прибыль - 130,593 млн евро.