Экономист: Рост зарплат ожидается во всех отраслях, кроме этих трех

По мнению эксперта по макроэкономике SEB banka Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году рост зарплат затронул абсолютно все отрасли Латвии, что породило напряженную ситуацию на рынке труда. В этом году в целом зарплаты тоже будут расти, однако уже не везде, пишет rus.db.lv.

Более медленный рост или даже снижение прогнозируется в финансовой сфере, что связано с ликвидацией крупнейшего банка в Латвии - ABLV.

В прошлом году средняя заработная плата в финансовой сфере достигла 1074 евро, в этом году ждать роста уже не приходится.

По словам эксперта, во второй половине года ожидается снижение заработных плат в отрасли. Сложная ситуация будет также в области транзита, поскольку отрасль переживает снижение грузооборота, и это окажет влияние на уровень зарплат. Третья отрасль, в которой, по мнению эксперта, не все гладко - это недвижимость, однако здесь произойдет скорее снижение темпов прироста заработных плат.

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Демография Латвии в этом году останется «слабым звеном».

Это касается как постоянной убыли населения (примерно минус 20 тысяч человек в год), так и старения общества.

«Ожидается, что в середине года средняя брутто-зарплата достигнет 1000 евро, однако до 1000 евро «на руки» еще примерно 2-3 года. Рост зарплаты в регионах будет довольно быстрым, но различие в уровне зарплат между регионами и Ригой будет продолжать расти. В этом году мы ожидаем рост зарплат на 8,2%».