Заключены договоры на 61% финансирования из доступных Латвии фондов ЕС

К настоящему времени договоры о реализации проектов заключены на 61% доступного Латвии финансирования из фондов ЕС, свидетельствуют обобщенные Минфином данные.

В целом в текущий период планирования Латвии доступны средства из фондов ЕС в размере 4,4 млрд евро. К 23 апреля были заключены договоры на реализацию проектов на сумму 2,7 млрд евро.

Как сообщили в Минфине, в марте и апреле этого года самые крупные договоры были заключены на реализацию проектов в сфере образования, окружающей среды, территориального развития и транспорта.

В Центральном агентстве финансов и договоров в апреле начаты 22 отбора проектов на общую сумму 1,1 млрд для реализации в таких сферах, как развитие инфраструктуры, образование и наука, охрана окружающей среды и энергоэффективность.