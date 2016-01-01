Администратор «Trasta komercbanka» в апреле вернул 205,3 тыс. евро

Администратор ликвидируемого АО «Trasta komercbanka» в апреле 2018 года, как и в марте, вернул 205,317 тыс. евро, сообщает официальное издание «Латвияс Вестнесис».

За счет возврата кредитов получено 36,34 тыс. евро, от продажи недвижимости - 168,34 тыс. евро, от продажи движимого и другого имущества - 637 евро.

В 2018 году администратор банка вернул в общей сложности 1,452 млн евро, а с 14 марта 2016 года, когда банк был признан ликвидируемым, - 139,273 млн евро.

Расходы по процессу неплатежеспособности в апреле 2018 года составили 75,634 тыс. евро, за первые четыре месяца года - 397,083 тыс. евро, а с 14 марта 2016 года - 18,588 млн евро.

Суд Видземского предместья Риги 10 марта 2017 года объявил признанный 14 марта 2016 года ликвидируемым АО «Trasta komercbanka» неплатежеспособным, после чего был начат процесс его банкротства.