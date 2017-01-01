В первом квартале из Латвии вывызено на 5,2% алкогольных напитков больше

В первом квартале этого года из Латвии вывезено 35,58 млн литров алкогольных напитков, что на 5,2% больше, чем в первом квартале 2017 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Из общего количества напитков примерно 89,8% экспортируются, в основном в Россию, а 10,2% вывозятся в другие страны ЕС.

Экспорт алкогольных напитков из Латвии в первом квартале увеличился на 8,9%. Экспортировано 31,95 млн литров алкогольных напитков, а в первом квартале 2017 года - 29,35 млн литров.

В другие страны в первом квартале отправлено 3,63 млн литров алкогольных напитков, что на 18,6% меньше, чем годом ранее, когда было отправлено 4,46 млн литров.