Вейонис: предприятия могут успешно экспортировать свою продукцию и в другие страны ЕС

Латвийские малые и средние предприятия с успехом могут экспортировать свою продукцию не только в другие балтийские страны, но и в другие страны ЕС и в третьи страны, отметил президент Латвии Раймонд Вейонис во время регионального визита в Салдусский край.

Как сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии, сегодня Вейонис очно ознакомился с работой предприятий «Cannelle Bakery», «Scan Panel» и «EuroTruck» и обсудил с предпринимателями края стоящие перед ними задачи и их возможные решения, которые способствовали бы также международной конкурентоспособности латвийских предприятий.

Начиная визит, президент с супругой Иветой Вейоне принял участие в торжественной церемонии открытия лагеря, организованного Яунсардзе и информационным центром, для детей украинских военнослужащих.

Затем Вейонис встретился с председателем Салдусской краевой думы Рейнисом Дониньшем и депутатами думы.

Во время визита президент посетил также Салдусскую музыкальную школу, Салдусскую художественную школу и Салдусский музей истории и искусства Яниса Розенталса.

В завершение визита Вейонис встретился с жителями края в помещениях Салдусского детско-молодежного центра.