Отхватить побольше не получится: ликвидаторам «ABLV Bank» назначен потолок

Оплата работы ликвидаторов «ABLV Bank» составит 22 тыс. евро в месяц до вычета налогов без процентов за осуществленные в процессе самоликвидации сделки.

Как сообщил агентству ЛЕТА руководитель департамента общественных отношений «ABLV Bank» Артур Эглитис, в том числе присяжным адвокатам Элвийсу Веберсу и Эве Берлаус установлена почасовая ставка, но общая сумма вознаграждения не должна превышать 22 тыс. евро в месяц, а вознаграждение ликвидаторов Андриса Ковальчука и Арвида Костомарова составит 22 тыс. евро.

«Это месячная оплата до вычета налогов без всяких выплат процентов или коэффициентов за привлеченные денежные средства, продажу активов или другие сделки», - подчеркнул Эглитис.

Вознаграждение ликвидаторам «ABLV Bank», согласно закону о кредитных учреждениях, установило собрание акционеров банка.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) вчера поддержала план самоликвидации «ABLV Bank» и утвердила всех четырех предложенных банком ликвидаторов.

В соответствии с законом о кредитных учреждениях, самоликвидацию банка осуществляют один или несколько ликвидаторов. Рассматривая поданный банком план самоликвидации, КРФК оценила кандидатов и пришла к выводу, что они сумеют обеспечить принятие объективных и независимых решений, а также не выявила конфликта интересов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро «Sorainen» Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров. К процессу планируется привлечь и международную аудиторскую компанию «Ernst&Young».

В ближайшие дни КРФК подготовит проект решения об аннулировании лицензии кредитного учреждения «ABLV Bank» и подаст его в Европейский центральный банк (ЕЦБ). В течение трех дней после аннулирования лицензии ликвидаторы должны опубликовать сообщение о самоликвидации в «Латвияс Вестнесис», и этот день станет началом трехмесячного срока для заявления требований кредиторов.

«ABLV Bank» подал КРФК план самоликвидации 5 марта. 26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.