Чемпионат мира по футболу 2026 года отдали США, Канаде и Мексике

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. таковы итоги выборов хозяев грядущего мундиаля, которые состоялись в среду в Москве в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

Единственным конкурентом североамериканцев была заявка Марокко. По итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса за нее отдали свои голоса 65 (33%) человек, за объединенную заявку - 134 (67%), один делегат проголосовал против всех.

«Огромное спасибо за эту несказанную честь, спасибо за это привилегию. Мы хотели также отметить оценку рабочей группы ФИФА, которая проделала большую работу. Это - дух чемпионата мира, мы все едины. Футбол - прекрасная игра, и сегодня именно футбол - единственный победитель. Мы желаем удачи всем россиянам и командам - участникам чемпионата мира - 2018 провести успешный турнир», - цитирует РИА «Новости» главу федерации футбола США Карлоса Кардейро.

Отметим, что с 2026 года в чемпионате мира по футболу будут принимать участие 48 команд.

Они будут разделены на 16 групп, по две лучших из которых получат путевки в плей-офф. Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 80 матчей: 48 встреч на групповом этапе и 32 в плей-офф.

Чемпионат задействует 23 города: в Мексике - Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде - Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США - Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити и Сиэтл.

Во всех городах уже есть стадионы, готовые принять турнир такого уровня, так что расходы на инфраструктуру будут минимальны. Более того, организаторы планируют получить прибыль в 11 млрд долларов, уточняет ТАСС.

В Северной Америке чемпионат мира проходил трижды. В 1970-м и 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м - США.



