За 840 тыс евро реконструировано бистро «Lido Верманитис»

Сегодня после длившейся месяц реконструкции двери для клиентов открыло бистро «Лидо Верманитис». В заведении обновлен интерьер и система самообслуживания.

Как рассказал владелец «Lido» Гунар Кирсонс, бистро «Верманитис» работает с 1999 года. Теперь это будет самый современный ресторан самообслуживания в сети «Lido» с точки зрения интерьера, технологий и предложения.

В первый этап реконструкции предприятие инвестировало 830 тыс. евро. Новую концепцию дизайна разработала художница Эвия Кирсоне, и впервые она использовалась в ресторанах «Lido» в Берлине.

«Верманитис» может принимать до 120 посетителей одновременно, летом будет работать терраса. До конца июня откроются зона блюд, приготовленных на гриле, и зона блюд «врап». В целом в бистро будет 75 работников, 20 рабочих мест созданы заново.