В Вильнюсе и Таллине горючее подешевело, в Риге - нет

На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Вильнюсе и Таллине снизились, в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством ЛETA данные.

Самые дорогие бензин 95-й марки и дизтопливо на этой неделе были в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В пятницу на автозаправочных станциях (АЗС) «Circle K» в Риге бензин 95-й марки стоил 1,342 евро, дизтопливо - 1,262 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 0,7% - до 1,296 евро за литр, дизтопливо - на 0,6%, до 1,216 евро за литр.

В Таллине на АЗС «Circle K» цена бензина 95-й марки и дизтоплива снизилась на 1,9% - соответственно до 1,373 и 1,323 евро за литр.

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Таллине и Риге не изменились и составили соответственно 0,649 и 0,509 евро за литр, в Вильнюсе - понизились на 0,2%, до 0,594 евро за литр.