Ашераденс: в ближайшие три года Латвия может полностью отказаться от КОЗ

В ближайшие три года Латвия может полностью отказаться от компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, заявил в интервью передаче Латвийского ТВ «Утренняя панорама» министр экономики Арвил Ашераденс.

«Мы подготовили сценарий, позволяющий в течение трех лет полностью отказаться от КОЗ, и 1 августа обнародуем его. Будет нелегко, - уже сейчас я вижу резкую ответную реакцию», - сказал он.

Министр считает, что отказаться от КОЗ Латвия могла бы уже с 2019 года, но для государства это будет чревато объемными судебными процессами. «Эти суммы могут исчисляться сотнями миллионов евро. Наша задача - найти правовое решение для выхода из этой ситуации», - пояснил он, отметив, что хорошие инструменты для решения этого вопроса предлагает Еврокомиссия.

Как сообщалось, 17 апреля правительство решило сформировать рабочую группу по отмене системы КОЗ электроэнергии во главе с Ашераденсом.

Ранее Ашераденс заявил, что в нынешнем виде КОЗ является фундаментальной макроэкономической ошибкой в национальном масштабе, которая должна быть исправлена.

После того как стало известно, что ряд когенерационных электростанций не отвечает требованиям правил Кабинета министров, Минэкономики, помимо усовершенствования нормативной базы, проводит аудит, чтобы дать оценку действиям учреждений и предприятий и законности принятых решений.