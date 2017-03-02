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Продюсеры российского реалити-шоу «Дом-2» пытаются вернуть программе былые рейтинги. В погоне за зрительским интересом руководство проекта запретило участникам пользоваться мобильными телефонами и частично – соцсетями.

"Мы в легком шоке пока что! Нам отключили интернет и отобрали телефоны.

Транслирование в соцсетях какой-либо информации до эфира или чего-то со съёмочной площадки теперь карается изгнанием. Михайловский решил, что таким образом люди начнут смотреть телевизор, а не наши "Инстаграмы",

– рассказала одна из участниц телестройки.

Кроме того, продюсер проекта Алексей Михайловский оставил звездам проекта лишь 20% доходов от рекламы в соцсетях.

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«У нас почти забрали наши «Инстаграмы», приносящие нам немалый доход, – цитирует Life.ru одного из «старожилов» проекта. – На днях мы встречались с Михайловским, чтобы он вернул нам прежние условия, мы все-таки гораздо популярнее новичков , и наши странички – это наш хлеб. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, если ничего не изменится – мы уйдем все!».

Михайловский подтвердил, что участникам проекта действительно ограничили время пребывания в интернете.

«Это связано с тем, что соцсети, реклама в них и прочее общение занимало у участников слишком много времени, – объяснил продюсер. – Кроме того, участники выкладывали посты с информацией, которая не всегда была подтверждена и достоверна».

Алексей утверждает, что «Дом-2» – это все-таки реалити-шоу в эфире ТНТ, а не оффлайн-проект в интернете.

Поэтому все самое интересное зрители должны узнавать из выпусков передачи или на официальном сайте «Дома-2», заключил он.

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