Индия решила снять самый дорогой фильм в своей истории

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/ScanPix

Индия снимет самый дорогой фильм в своей истории. Бюджет картины оценивается в 155 миллионов долларов, сообщает CNN.

По голливудским меркам сумма не самая большая, в Индии в среднем съемки фильма обходятся в 25 миллионов долларов.

В основу сюжета ляжет эпос «Махабхарата». Финансированием картины займется предприниматель из ОАЭ Бавагуту Рагурам Шетти.

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«Я верю, что этот фильм не только установит новые глобальные стандарты… Я уверен, этот фильм переведут на более чем 100 языков, и что его посмотрят более трех миллиардов людей по всему миру», – заявил бизнесмен.



Съемки должны начаться в сентябре 2018 года. Планируется, что лента будет состоять из двух частей. Премьера намечена на 2020 год.

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