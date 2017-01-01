Не пропустите! Самые яркие фильмы Рижского Международного кинофестиваля

В этот четверг (7 сентября) стартует ежегодный Рижский Международный кинофестиваль RIGA IFF 2017. Программа, как всегда, очень разнообразна и предоставляет зрителю возможность выбрать фильм на «любой вкус и цвет». Чтобы хоть как-то помочь любителям кино «не заблудиться» в просторах предлагаемых сюжетов, Русский TVNET рассказывает о самых ярких фильмах разных стран на этом мероприятии.

Латвия: о 16 годах ссылки в Сибири

Хроника Мелании (Melānijas hronika)

Сюжет фильма основан на автобиографии Мелании Ванаги, по ее книге «Veļupes krastā». Это история о женщине, которая потеряла все - юность, лучшие годы жизни, здоровье, дом, семью, землю. Но она выжила! Выжила, чтобы описать пережитое, и рассказать будущему поколению о духовной силе, которая намного сильнее обстоятельств, репрессий… и даже войн.

Литва: о событиях на Донбассе

Иней (Frost)

Литовец Рохас едет в село Карловка с гуманитарной помощью в самый разгар украинского политического кризиса. В путь он отправляется на фургоне, прихватив с собой девушку Ингу, не говорящую по-русски. К нему присоединяются несколько попутчиков, которые по разным причинам рвутся в самое пекло войны.

Эстония: о поиске красивой жизни

Диссиденты (Sangarid)

Три эстонских парня, в поисках свободной и красивой жизни «как в телесериалах», бегут из Советского Союза в Швецию. Шведы приветствуют друзей как настоящих героев, которым удалось прорваться через железный занавес, но вскоре теряют к ним всякий интерес. Чтобы прокормить себя эстонцам приходится… работать! Но это для них слишком скучно, поэтому мальчики придумывают новые сумасшедшие планы, которые должны гарантировать успех в западном мире.

Россия: о бюрократии

Аритмия

Фильм рассказывает о талантливом и ответственном враче скорой помощи Олеге. Главное для него – это здоровье пациентов. Однако такие приоритеты не устраивают его жену Катю, ведь муж настолько погружен в свою работу, что семейная жизнь для него отходит на второй план. Потеряв любую надежду на нормальные отношения, Катя решает развестись, а в больнице тем временем появляется новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

США: немного о собаках, но больше о людях

Сосисочная собака (Wiener-Dog)

Трогательная, вместе с тем наполненная сарказмом и черным юмором история путешествия таксы от хозяина к хозяину. Четыре человеческих судьбы связаны одним питомцем: собаке приходится быть послушной няней, психологом, а очередной хозяин вообще крадет таксу и пускается с ней в авантюру. В итоге, невинный пес становится свидетелем полного спектра человеческих переживаний. Удастся ли таксе выжить в этом круговороте событий?

Великобритания: о неравном браке и поглощающей любви

Леди Макбет (Lady Macbeth)

Викторианская Англия 19-го столетия. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь, но всё меняется, когда она узнает, что должна выйти замуж за мужчину вдвое старше её. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и девушка вскоре понимает, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым фермером, и между ними вспыхивает страсть.

Германия: о современном искусстве

Манифесто (Manifesto)

Фильм «Манифесто» не имеет линейного сюжета — это cвоего рода путешествие по истории искусства XX века. В фильме встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят героинями нашего времени. Главную и единственную роль в кино сыграла Кейт Бланшетт. Она предстает перед зрителем в 13 разных образах, которые отражают манифесты наиболее выразительных направлений в искусстве, превращая их в актуальный призыв к действию.

Австрия: о дикой природе и природе человека

Сафари (Safari)

Страшное в своей жестокости документальное изобличение охотников-туристов, убивающих ради «спортивного интереса». Цивилизованные европейцы целыми семьями приезжают в Африку, чтобы пострелять в красивейших животных, сфотографироваться рядом с их трупами, а после их разделывания украсить добытыми трофеями свои интерьеры.

Венгрия: о жизни после смерти

Жизнь после жизни (Utoelet)

Пастор и отец семейства в одном лице скоропостижно умирает от сердечного приступа. Куда же попасть благочестивому пастору, как не в рай? Но один из его сыновей точно знает: папа не на небесах, он растерянным молчаливым призраком неотступно слоняется за ним — что ничуть не помогает и без того нескладной личной жизни молодого человека. Парапсихологи, экстрасенсы, духовидцы, эзотерические практики — всё идет в дело, чтобы отправить папин дух куда следует, но, возможно, решение проблемы проще, чем кажется…

Болгария: о «маленьком человеке» нового времени

Слава (Slava)

Рассказ о том, чего стоит человеческое достоинство, как легко его обесценить и как легко стереть человека в пыль, и какой непростой становится битва одного человека против системы.

Польша: о женщинах

Дочери танца (Corki dancingu)

На дворе раскрепощенные 80-е. Две сестры-русалки охотятся на неосторожно подходящих к воде людей — гипнотизируют жертв пением и утаскивают в воду. Но в конце концов им становится скучно, и вот уже две девушки, сбросив свои хвосты, устраиваются в одном из ночных клубов Варшавы певицами. И как обычно и бывает в таких историях — одна из сестёр влюбляется в обыкновенного парня...

Вся программа кинофестиваля здесь >>>