Эксперты назвали худшие сериалы осени

Эксперты издания Business Insider опубликовали рейтинг худших телевизионных шоу этой осени. Лидером антирейтинга стал супергеройский сериал «Сверхлюди», который выходит в эфир телеканала ABC.

«Вы наверное заметили, что этот год — особенно слабый в плане осеннего телевидения», - отметил автор издания.

Известно, что премьера телевизионного шоу состоялась 29 сентября.

Автор издания назвал его худшей киноадаптацией комиксов Marvel в истории.

Вторую позицию в списке заняла драма «Коллективный разум» телеканала CBS, первый эпизод которой вышел в эфир 1 октября.

А замкнуло тройку лидеров фантастическое шоу «Орвилл» Сета Макфарлейна, которое является пародией на «Стар Трек», вышедшее в эфир 10 сентября на телеканале Fox.

Также в перечень попали сериалы «Хороший доктор», «Династия», и спин-офф «Теории Большого взрыва» под названием «Детство Шелдона».