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Назван лучший актер всех времен

korrespondent.net
Том Хэнкс | Фото: AP/Scanpix

Популярный портал Ranker организовал опрос с целью определить лучшего актера всех времен по мнению пользователей. Лидером рейтинга был признан Том Хенкс, известный по фильмам «Форрест Гамп», «Изгой», «Спасти рядового Райана», «Капитан Филлипс» и другим.

За актера отдали свои голоса более 22 тысяч людей, что автоматически позволило ему занять первую позицию.

Следом за ним в списке идет актриса Бетт Дэвис («Все о Еве, Смерть на Ниле»), а третье место досталось Марлону Брандо, сыгравшему в «Кресном отце» и «Апокалипсисе сегодня».

Также в рейтинг вошли актеры Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

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