Кино февраля: сумасшедшие звезды, двойники и мутанты

В феврале на экраны выходят главные фильмы оскаровской гонки. Смотрим и наслаждаемся! А начать можно с классического «Дня сурка», которого 2 февраля покажут в ForumCinemas.

«Темные времена»

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля (Гари Олдман) на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению со стороны других политиков Черчилль отказывается пойти на соглашение с Гитлером. В фильме Джо Райта выдающийся актер Гари Олдман убедительно играет героя британской нации, преображаясь почти до неузнаваемости с помощью килограмма грима и накладных щек.

В прокате со 2 февраля.

«Селфи»

В фильме режиссера Николая Хомерики популярный писатель и телеведущий Владимир Богданов (Константин Хабенский) внезапно обнаруживает, что его заменил двойник. Теперь копия живет его жизнью, забирая все: дочь, карьеру, женщин, славу. Сам Богданов оказывается за бортом, лишившись всего, чего добивался годами, и вынужден наблюдать за происходящим со стороны. Только дочь писателя чувствует подмену и хочет вернуть настоящего отца. В ролях заняты: Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте.

В прокате со 2 февраля

«Я, Тоня»

В основе криминальной драмы Крэйга Гиллеспи - подлинная история Тони Хардинг (Марго Робби), звездной фигуристки и без пяти минут участницы олимпийской сборной, оказавшейся в эпицентре громкого спортивного скандала. Провинциальная простушка, в детстве не дополучившая любви от матери, отчаянно искала всеобщего признания и решилась на роковой шаг: подговорила мужа (Себастьян Стэн) и его лучшего друга совершить нападение на ее главную конкурентку. Лента номинирована на три «Оскара» — в том числе за лучшую женскую роль.

В прокате со 2 февраля

«Пятьдесят оттенков свободы»

Прощальный подарок ко Дню Св. Валентина от создателей популярной трилогии по романам Э. Л. Джеймс. В заключительной части Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан) поженились и живут в своё удовольствие, отправляясь в теплые края. Однако жизни новоиспечённой миссис Грей угрожает опасность: объявляется недруг, человек из прошлого Кристиана, который собирается изобретательно ему отомстить, отняв у него самое дорогое.

В прокате с 7 февраля.

«Форма воды»

Действие фантастического драмы мексиканского режиссера Гильермо дель Торо разворачивается в 1962 году. История напоминает сюжет советской картины «Человек-амфибия». Главная героиня, немая уборщица (Салли Хоукинс) работает в секретной научной лаборатории, в стенах которой содержится загадочный мутант, человек-земноводное. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать... «Монстры для меня стали святыми покровителями несовершенства, и я молюсь им каждый день, потому что мы все несовершенны. Думаю, монстры никогда не врут. Они такие, какие есть», — признается мрачный сказочник дель Торо. Его фильм получил 13 номинаций на премию «Оскар».

В прокате с 16 февраля

«Дикие предки»

Действие нового анимационного фильма Ника Парка разворачивается на заре человечества. Когда динозавры и мамонты обитали на Земле вместе с гигантскими утками, столкнулись цивилизации двух веков — каменного и бронзового. Пещерные люди жили в лесу, грелись у костров и охотились на кроликов. Их более продвинутые собратья строили города, захватывали земли и играли в футбол. Чтобы спасти свою долину от безжалостного нашествия цивилизации, главный герой Даг и его соплеменники должны научиться странной игре с мячом.

В прокате с 23 февраля