10 интересных фактов об истории латвийского кино

Знаете ли вы, что Рига была одной из первых европейских киностолиц? Вам интересно, когда был снят первый латвийский фильм и сколько кинотеатров действовали в Риге в начале XX века? Об этих и других интересных фактах — читайте в нашей статье.

Рига — одна из первых киностолиц мира

В эпоху рождения кинематографа Рига была третьим городом Российской империи после Санкт-Петербурга и Москвы, где начали показывать кино. Первый рижский сеанс прошел в здании Соломонского цирка 28 мая 1896 года — примерно через полгода после первого в истории киносеанса, устроенного братьями Люмьер в Париже 28 декабря 1895 года.

1901 год: построен первый рижский кинотеатр

FOTO: Scanpix/Reuters

Первый публичный кинотеатр «The Royal Vio» открылся в 1901 году на Пушкинском бульваре (сейчас это бульвар Кронвальда), он находился за зданием нынешнего Латвийского национального театра. Зал кинотеатра был рассчитан на 888 мест, еще 312 мест располагались на балконе. Кинотеатр просуществовал до 1908 года.

Кинотеатров в Риге было намного больше

Сейчас в Риге 5 кинотеатров, а в далеком 1908 году их было 30. В 1909 году количество кинотеатров снизилось до 15, в 1925 году достигло 24, а в 1938 году возросло до 34. Во время Второй мировой в Риге было 15 кинотеатров, в послевоенное время кинотеатры появились в нескольких рижских микрорайонах.

Кинотеатру «Splendid Palace» - 95 лет

Кинотеатр "Splendid Palace" FOTO: LETA

«Splendid Palace» был построен в 1923 году и в этом году отметит 95-летний юбилей. Кинотеатр, признанный архитектурным памятником, славится необарочным фасадом и интерьером в стиле неорококо. В свое время это было первое в Риге здание с железнобетонной конструкцией, предназначенное только для демонстрации фильмов.

Латвийское кино родилось в далеком 1910-м

Николай II в Риге FOTO: grumblerr.livejournal.com

Первым латвийским фильмом стала документальная лента оператора Александра Станке, посвященная визиту царя Николая II в Ригу и открытию памятника Петру I. С 1913 года в Латвии начали снимать художественные фильмы. В 1913 и 1914 годах в Вентспилсе и Риге были сняты три фильма о жизни евреев: «Где правда?», «Послушай, Израиль!» и «Сапожник Лейба». Первым фильмом, созданным в независимой Латвии стала снятая в 1920 году патриотическая картина Вилиса Сеглиньша «Я, ушедший на войну».

Немые фильмы сопровождал оркестр

FOTO: LETA

Одним из самых выдающихся считался оркестр кинотеатра «Splendid Palace», которым руководил Ото Карли. В дозвуковую эру перед началом фильмом публику развлекали дивертисментами — одноактными пьесами, песнями, выступлениями фокусников и танцоров. Традиция показывать немое кино в сопровождении тапера сохранилась и сегодня. 19 декабря Splendid Palace ждет ценителей киноклассики на особом сеансе: шедевр Чарли Чаплина «Цирк» будет демонстрироваться под музыку, созданную и исполненную пианистом Вестардом Шимкусом.

Первые звуковые фильмы в Прибалтике показали в Риге

«Splendid Palace» стал первым в странах Балтии кинотеатром, где начали демонстрировать звуковое кино — в 1929 году публике представили американский фильм «Поющий шут» («Singing Fool»). Звуковая дорожка к нему была записана на большие пластинки, что затрудняло синхронный перевод.

Переполненный кинотеатр и сломанные двери

"Сын рыбака" FOTO: Кадр из фильма

Одним из самых грандиозных событием в киножизни Латвии 40-х стала премьера фильма «Сын рыбака», состоявшаяся 22 января 1940 года в «Splendid Palace». Желающих попасть на вечерний сеанс было так много, что для усмирения людей вызвали полицию. Это не помешало толпе снести двери кинотеатра.

Хиты проката

FOTO: пресс-фото

В 1996 году все сеансы фильма «101 далматинец» в кинотеатре «Splendid Palace» были распроданы, но очередь желающих попасть на показ стояла у кассы день напролет и доходила аж до улицы Бривибас. В 2007 году хитом проката стала историческая сага «Стражи Риги» - все сеансы были распроданы, по просьбам зрителей дополнительный сеанс был устроен ночью.

Растет популярность латвийского кино

Кадр из фильма "Парадиз 89" FOTO: пресс-фото

В последние годы популярность латвийских фильмов растет. Самое большое число зрителей в этом году собрали три наших фильма - «Кольцо Намея» (более 79 тысяч зрителей), «Фонд криминального величества» (66 тысяч зрителей), «Парадиз 89» (49 с половиной тысяч зрителей).