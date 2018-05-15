96-летнему режиссеру из Латвии Роланду Калниньшу устроили в Каннах стоячую овацию

Вчера на Каннском кинофестивале в программе Cannes Classics показали фильм «Четыре белые рубашки», снятый в Советской Латвии в 1967 году. 96-летний режиссер Роланд Калниньш и 80-летний оператор Микс Звирбулис лично прибыли на мировую премьеру, по окончании сеанса зрители устроили им стоячую овацию. К событию был приурочен перформанс в Латвийском павильоне Каннского кинорынка: четыре музыканта из группы «Carnival Youth», облаченные в белые рубашки, исполнили песню из кинофильма.

Отреставрированная копия «Четырех белых рубашек» поразила присутствующих отличным качеством. Фильм о юных музыкантах, бунтарях-максималистах, решивших выступать на публике, несмотря на противодействие партийных бонз, в свое время воспринимался как квинтэссенция свободы 60-х и по духу напоминал кинематограф Новой волны.

Перед сеансом режиссер и создатели рассказали о том, как снимался фильм и о том, какой долгой оказалась его дорога к зрителям. После выхода фильма в 1967 году советская цензура запретила его к показу: он пролежал на полке 20 лет - до перестроечных 80-х.

«О том, что мой фильм покажут на Каннском кинофестивале, я и мечтать не мог», - признался Роланд Калниньш.