«Свидетели Путина». Виталий Манский рассказал о новом фильме

Режиссер-документалист Виталий Манский переехал из Москвы в Ригу четыре года назад и продолжает заниматься документальным кино в Латвии. Его последняя работа называется «Свидетели Путина» получила главный приз на 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в конце минувшей недели. Подробнее о фильме и о том, когда его увидит латвийский зритель, Манский рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Как рассказал документалист, «Свидетели Путина» преимущественно состоит из съемок 18-летней давности, сделанных самим Манским. Работа посвящена тогдашнему окружению российского президента.

«Несмотря на то, что главным действующим лицом этой картины является президент России Владимир Путин, эта картина не о Путине и, позволю себе легкое спойлерство — это не антипутинская картина.

Это картина о тех людях, которые были молчаливыми свидетелями его восхождения на российский трон.

[...] Хотелось бы надеяться, что эта картина не сводится только к российским реалиям и российским проблемам. Это картина в целом о том, что свободу может потерять любая нация, любой народ, любое государство, если жители этого государства будут всего лишь молчаливыми свидетелями и будут идти на компромиссы, которые очень опасны», — сказал Манский.

По словам режиссера, своим новым фильмом он захотел поставить России диагноз.

«Для того, чтобы начать лечение, нужно определить диагноз. А диагноз определяется в том числе и тем, когда зарождалась болезнь, при каких обстоятельствах она возникла.

В России сегодня тяжелое состояние общественной жизни, ущемление гражданских свобод, много проблемых вещей, которые вполне корректно сравнивать с болезнью.

Чтобы начать процесс излечение, необходимо разобраться в корневых процессах», — пояснил документалист.

Манский также объяснил, что именно подразумевает под словом «болезнь» в отношении современной России.

«Когда страна изолируется от цивилизованного мира, когда она исключается из Большой Восьмерки, когда аннексирует террритории соседних государств, когда она ведет войну по всем фронтам — я бы сказал, что это вполне корректно назвать болезнью»,

— считает Манский.

Автор «Свидетей Путина» признался, что связывает с новой работой большие ожидания.

«Премьера, которая сразу увенчалась таким серьезным призом, вселяет надежду, что картина и дальше будет широко показываться. Что подтверждено несколькими десятками приглашениями на различные мировые фестивали. [...] Хорошее ощущение для старта. [...] Латвийская премьера будет осенью, во время Рижского кинофестиваля. [...] Продажа билетов уже начнется на будущей неделе», — пообещал Манский.