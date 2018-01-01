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Скарлетт Йоханссон отказалась играть трансгендера

РусскийTVNET
Scarlett Ingrid Johansson | Фото: REUTERS/Scanpix

Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендерного мужчины в фильме «Rub & Tug». Заявление актрисы опубликовал журнал Out.

«В свете недавних этических вопросов, возникших на фоне утверждения меня на роль Данте «Текс» Джилла, я решила отказаться от участия в проекте», — написала Йоханссон. По словам актрисы, она понимает претензию ЛГБТ-сообщества о том, что трансгендерного персонажа должен играть трансгендерный актер. Кроме того, Йоханссон подчеркнула необходимость разнообразия в кино.

Лента «Rub & Tug» основана на биографии трансгендерного мафиози Данте «Текса» Джилла (при рождении девушка Лоис Джин Джилл). В 1960-х он владел собственным борделем. В начале июля стало известно, что Джилла сыграет Скарлетт Йоханссон.

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