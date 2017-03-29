В мае пройдет международный фестиваль «Рижский Фотомесяц 2017»

С 8 по 31 мая пройдет международный фестиваль «Рижский Фотомесяц 2017», в рамках которого зрителям будут предложены выставки и лекции, презентации художников, киносеансы, а также другие мероприятия, объединенные темой «Факты и уточнения».

«В тени различных современных мероприятий пошатнулась наше доверие к фотографии, как к отображению реальности, так и в выбранных для фестиваля работах художников перемешаны документальность и фикция.

Фотографы свободно и интуитивно создают новые образы и переориентируют уже известные нам, находя темы для своих работ как в исторических и политических событиях, так и в бытовых банальностях», -

комментирует актуальность темы Алнис Стакле, один из кураторов фестиваля.

Центральная выставка фестиваля, представляющая работы Петера Пуклуса (Венгрия), Люции Нимцовой (Словакия), Павла Марии Смежкала (Словакия) и Романа Коровина (Латвия), откроется 10 мая в выставочном зале Латвийской Национальной библиотеки. Авторы в своих работах обращаются к сложным, парадоксальным, трагическим, а также юмористическим культурным ситуациям и их интерпретациям в Восточной Европе.

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В выставочном центре kim? с 21 мая по 2 июня можно будет посетить выставку объединения украинских художников Synchrodogs. Сюрреалистические фотографии Synchrodogs балансируют на грани реальности и воображения, заводя зрителя в непознанный и дикий мир снов.

С 11 по 14 мая на вилле фон Стрицкого пройдет серия мероприятий, посвященных фотокнигам и самиздату - «Self Publish Riga», организатором которой является общество «ISSP». На вилле можно будет увидеть обширную выставку книг, инсталляцию шведских художников Клары Шельстром и Тобиаса Фельдта, там также пройдут лекции экспертов отрасли, презентации и мероприятия для молодежи.

В рамках фестиваля пройдут также две персональные выставки – 12 мая откроется выставка Илзы Ванаги «Покидая рай» в Культурном центре Канепес, а в Латвийском музее фотографии 11 мая откроется выставка Виктории Войцеxовской (Польша) «Sparks», в которой художница говорит о состоянии войны на территории Украины.

Во время фестиваля «Рижский Фотомесяц 2017» международное жюри вручит лучшему молодому фотографу премию журнала FK, свет увидит издание «Латвийская фотография 2017», а также пройдет ряд лекций, авторских презентаций, киносеансов и других мероприятий. Полная программа доступна на странице фестиваля: rigasfotomenesis.lv

Рижский Фотомесяц является международным фестивалем фотографии, знакомящим зрителя с актуальностями в фотографии Северной и Восточной Европы.

Фестиваль проходит с 2014 года, его организатором является общество «Rоgas Fotomзnesis», ISSP и журнал FK? которые сотрудничают с Латвийским музеем фотографии, выставочным центром kim?, Рижским киномузеем Латвийской академии культуры и Латвийской национальной библиотекой.

Фестиваль поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Рижская дума и другие партнеры.

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