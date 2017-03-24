Иллюзионисты Пецолли в апреле покажут в Риге шоу «Bubblelandia»

Красочное шоу мыльных пузырей, лазеров и спецэффектов состоится в Рижском Доме Конгрессов 15 апреля в 14:00 и 18:00.

Иллюзионисты Пецолли являются режисерами и продюсерами невероятно красочного и современного проекта - шоу «Bubblelandia» (за пределами Латвии название - The underwater bubble show), которое по своей красоте можно сравнить с постановками трупы Cirgue du Soleil.

Недавно Пецолли вернулись из грандиозного турне по Америке, в театрах которой это шоу шло с невероятным успехом, как и предыдущие два сезона это шоу было невероятно востребованным в театрах Китая.

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Шоу имели возможность увидеть зрители Италии, Ливана, Катара, Кувейта, Англии, также Калининграда, Стамбула и других городов земного шара.

Латвийским зрителям увидеть это феерическое шоу представится возможность 15 апреля в рижском Доме Конгрессов, на двух спектаклях. Спектакль предусмотрен для семейной аудитории и будет интересен как взрослым, так и детям.

Во время шоу вы увидете иллюзионистов и мастеров мыльных пузырей Пецолли, а также талантливых представителей циркового искусства - конторсионистов, мимов, жонглеры, танцовщиков, мастеров песочной живописи, аккробатов и воздушных гимнастов.

Новинка шоу - номер невероятного » Спирального человека», а также оригинальный номер жонглера LED светотехникой «Bugeng».

Во время шоу иллюзионисты использую спецэфекты и современные достижения визуального искусства - лазерные эфекты, цветовые дымовые колонные, низкий дым, огромное количество мыльных пузырей и другие. Общий вес аппаратуры для спецэфектов

составляет 9 тонн.

Действие шоу проиходит на сцене, а также с участием зрителей и является очень интерактивным.





Автором красочных костюмов артистов является несравненная Элита Патмалниеце.

Это рассказ о жизни человека . Она может быть или невзрачная или яркая . На этот раз она будет яркая и красочная.....

События шоу уведут серого и торопящегося человечка в особое яркое и жизнерадостное место, называемое Bubblelandia. Это место, где можно остановиться, помечтать, вслушаться, всмотреться, порадоваться, расслабиться, посмеяться, поудивляться, и это место находится прямо здесь, на этой планете, а точнее, оно находится в нас самих – в Океане нашей души.

Всего лишь надо проснуться! Обитатели Bubblelandia - морские коньки, дракончики, морские звезды, рыбки-попугайчики и другие – увлекут зрителей в жизнерадостный и красивый подводный мир, надувая гигантские красочные мыльные пузыри, создавая настоящие снегопады, приглашая танцевать вместе с морскими цветными водорослями, направляясь в путешествие с гигантскими медузами, а также мигая лазерными лучами, вовлекая зрителей вместе создавать морские волны и огромные шары-пузыри.

Мы не можем открыть Вам всех чудес, которые будут происходить . Можем сказать только то, что не будет границ между зрителем и Bubblelanda , все будет единым . Зрителям надо только проснуться.