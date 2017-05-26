Юрмале меняют имидж: На гонорары артистам потратят более миллиона евро

Организаторы фестиваля «Балтийские музыкальные сезоны» (БМС), который начнется в Юрмале 3 июня, в предстоящем сезоне планируют потратить больше миллиона евро только на приглашение «звезд» классической музыки мирового уровня, сказал в интервью агентству ЛЕТА член попечительского совета фонда БМС, заместитель председателя совета «Rietumu Banka» Александр Гафин.

«Рига и Юрмала - достаточно избалованный регион. Здесь летом и зимой проходит множество разных концертов. Но

мы хотим поднять планку так высоко, чтобы на наши концерты люди приезжали специально из других стран и городов.

Поэтому мы охотимся за именами, солистами, большими филармоническими коллективами, постановками, в том числе и балетными, отдельными программами, которые делают «звезды«», - рассказывает Гафин.

Первым 3 июня выступит дирижер Риккардо Мути c молодежным оркестром имени Луиджи Керубини. Два концерта пройдут с участием латвийских вокалистов: Элина Гаранча выступит с Хиблой Герзмавой, Кристине Ополайс с Павлом Чернохом. Концепция сезонов разработана так, чтобы программа не заканчивалась в августе в Юрмале, а продолжалось дальше в Риге.

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Председатель фонда Гунтис Равис и другие неравнодушные к проекту люди очень хотят изменить имидж Юрмалы, в которой в последние годы наблюдалось засилье попсовых проектов вроде «Новой волны» и «Comedy Club», говорит Гафин.

«Зрители на них ходят, они должны существовать, но хотелось бы сделать Юрмалу более респектабельной и импозантной. Эта идея была достаточно веской при принятии решения о создании программы сезонов.

Уже пошел перебор, российский шоу-бизнес просто оккупировал Юрмалу и даже вытеснил некоторые жанры, потому что это экономически прибыльные проекты, а классическая музыка - нет»,

- считает зампредседателя совета «Rietumu Banka» Александр Гафин.

По его словам, от попечителей фестиваль получил более миллиона евро, кроме того, будут доходы от продажи билетов и привлечения дополнительных спонсоров. «Этих денег вполне хватает, чтобы в год сделать 8-9 интересных концертов. Суммы гонораров афишировать не принято, но в предстоящем сезоне на восемь концертов мы потратим больше миллиона евро только на приглашение артистов: в эту сумму входят и гонорары, и технический райдер, и дорога».

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