В США назвали лучший бродвейский мюзикл 2017 года

 

Фото: REUTERS/ScanPix

Музыкальная постановка «Дорогой Эван Хансен» (Dear Evan Hansen) признана лучшим бродвейским мюзиклом 2017 года на 71-й церемонии награждения театральной премией Tony Award, которая состоялась в воскресенье вечером в Нью-Йорке.

«Дорогой Эван Хансен» рассказывает о судьбе молодого человека, ставшего популярным в социальных сетях. Музыку написали американские композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол, слова песен - драматург Стивен Ливенсон.

Исполнитель главной роли Бен Платт был признан лучшим актером мюзикла. Как отмечает ТАСС, постановка победила в общей сложности в шести категориях.

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Лучшей актрисой мюзикла объявлена Бетт Мидлер. Она исполнила главную роль в постановке «Хеллоу, Долли!» (Hello, Dolly!) Джерри Хермана по мотивам пьесы «Купец из Йонкерса» американского драматурга Торнтона Уайлдера. Мюзикл был удостоен наград в четырех категориях.

Мюзикл «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года» (Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812) по мотивам романа «Война и мир» Льва Толстого, претендовавший на награды в 12 категориях, победил лишь в двух - за лучшие декорации и освещение.

Спектакль создан композитором Дэйвом Маллоем, режиссером-постановщиком Рэйчел Чавкин и хореографом Сэмом Пинклтоном. Роль Наташи Ростовой исполнила актриса Дени Бентон, Пьера Безухова - Джош Гробэн, а роль князя Андрея - Николас Белтон.

Лучшим спектаклем в этом году признан «Осло» (Oslo) американца Джей Ти Роджерса. Постановка рассказывает о проходивших в столице Норвегии переговорах по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Премия Tony Award присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства.

Она названа в честь американской актрисы, сценариста, режиссера и филантропа Антуанетты (Тони) Перри, ушедшей из жизни в 1946 году. Tony Award считается аналогом «Оскара» в кино, «Грэмми» в музыке и «Эмми» в телевизионном искусстве.

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