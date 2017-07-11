Дмитрий Дюжев представит в Латвии премьерный спектакль

Дмитрий Дюжев
 

Дмитрий Дюжев. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

28 октября в 19:00 на сцене Большой гильдии - Дмитрий Дюжев с уникальной постановкой «Евгений Онегин».

В интерпретации Дмитрия Дюжева бессмертные строки Пушкина и подчёркивающая и полнее раскрывающая их музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновлёнными и заставят по-новому взглянуть на великое творение светлого гения русской поэтической культуры.

Возможно, главной особенностью этого спектакля является именно то, что в нём используется не музыка из оперы Петра Ильича Чайковского, а специально написанная, не менее яркая музыкальная композиция Сергея Прокофьева.

Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог, Народная артистка РСФСР – Антонина Михайловна Кузнецова.

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Дюжев снялся в десятках фильмов, любимых зрителями, среди них: «Бригада», «Жмурки», «Остров», «Беременный», «Тариф новогодний». Также актер участвует в спектаклях МХаТа им. Чехова и Московского губернского театра.

Дмитрий Дюжев, обладает богатым, вкрадчивым, «омузыкаленным» тембром голоса. Каждый такой спектакль делается «здесь и сейчас» и поэтому является абсолютно уникальным явлением. Изысканный и духовный спектакль «Евгений Онегин» никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.

Билеты можно приобрести в кассах Билешупарадизе, а также на сайтеwww.bilesuparadize.lv.


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