За кулисами Supernova 2017: Как Латвия выбирает песню для «Евровидения»

Фото: Наурис Гаркаклис

Съемочная группа информационно-развлекательной передачи «Все Всегда Везде» побывала на конкурсе Supernova 2017, победитель которого будет представлять Латвию на «Евровидении-2017». Напомним, в этом году грандиозное музыкальное соcтязание состоится на Украине, в Киеве.