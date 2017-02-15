За кулисами Supernova 2017: Как Латвия выбирает песню для «Евровидения»

 

Фото: Наурис Гаркаклис

Съемочная группа информационно-развлекательной передачи «Все Всегда Везде» побывала на конкурсе Supernova 2017, победитель которого будет представлять Латвию на «Евровидении-2017». Напомним, в этом году грандиозное музыкальное соcтязание состоится на Украине, в Киеве.

Как же проходит латвийский отбор? Что происходит на сцене и за кулисами Supernova 2017? Как сами участники конкурса оценивают свои шансы на победу, кому отдают предпочтение зрители и что думают члены жюри, в числе которых, кстати, Интарс Бусулис? Смотрите видеорепортаж - узнаете много интересного!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 14900 EUR
Дом
Дом, Alderi, 275000 EUR

reklama.vesti.lv

Найден старейший работающий мобильный телефон Британии Hi-Tech

Найден старейший работающий мобильный телефон Британии

Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в белье и топлес Wo&Men

Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в белье и топлес

Любящая обниматься собака стала звездой Сети Wo&Men

Любящая обниматься собака стала звездой Сети

Пропавший в Курземе 28-летний парень найден мертвым Новости

Пропавший в Курземе 28-летний парень найден мертвым

Названы 5 самых доступныех продуктов для здоровья и молодости Wo&Men

Названы 5 самых доступныех продуктов для здоровья и молодости

Евровидениe

Латвийские музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 