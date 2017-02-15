За кулисами Supernova 2017: Как Латвия выбирает песню для «Евровидения»

Съемочная группа информационно-развлекательной передачи «Все Всегда Везде» побывала на конкурсе Supernova 2017, победитель которого будет представлять Латвию на «Евровидении-2017». Напомним, в этом году грандиозное музыкальное соcтязание состоится на Украине, в Киеве.
Как же проходит латвийский отбор? Что происходит на сцене и за кулисами Supernova 2017? Как сами участники конкурса оценивают свои шансы на победу, кому отдают предпочтение зрители и что думают члены жюри, в числе которых, кстати, Интарс Бусулис? Смотрите видеорепортаж - узнаете много интересного!