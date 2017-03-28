Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук

На прошлой неделе в командировке в Грозном (Чеченская Республика) от сердечной недостаточности скоропостижно скончался первый продюсер Латвийской Республики - Сергей Иванович Тимчук.

Сергей Тимчук родился в 1959 году в посёлке Восточный, Свердловской области. В 1979 поступил в Рижскую Мореходную школу и по окончанию решил остаться в Латвии.

В 1988 году Тимчук начал заниматься концертной деятельностью и уже спустя 4 года основал концертное агенство под названием Продюсерский центр «Тимчук».

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Сергей Тимчук. Фото: пресс-фото

В начале 90-х, после падения Советского Союза данное предпринимательство уже было официально зарегистрировано, как частная коммерческая деятельность. Одни из первых проектов, которые положили начало (явились фундаментом) продюсерского центра Тимчука, были концерты Виктора Цоя и группы «Кино», Юрия Шатунова, групп «Ласковый Май», «Технология» и «Мираж».

Со дня основания фирмы, центр «Тимчук» организовывал и продолжает плотное сотрудничество со звездами российской эстрады, среди которых Алла Пугачева, Вячеслав Добрынин, София Ротару, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Валерий Леонтьев, «Любэ», Владимир Винокур.