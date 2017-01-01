В Риге пройдет второй балтийский фестиваль танца на пилоне

7 октября второй раз в Латвии, в концертном зале Studio 69 пройдёт фестиваль танца на пилоне POLE EMOTION-2017.

Pole Dance (в переводе с английского) означает «танец на пилоне», и берет свое начало от искусства акробатов и циркачей прошлых лет.

Сейчас Pole Dance развивается как отдельное танцевальное направление и становится все более популярным благодаря красоте, изяществу и необыкновенной зрелищности.

Чемпионаты и фестивали по Pole Dance, как публичные, спортивные и художественные мероприятия, проводятся в таких странах мира как США, Австралия, Англия , страны Европы и Азии, Россия.

Любовь к этому виду спорта и танца стирает границы между странами, объединяя активных, целеустремленных и талантливых людей.

Фестиваль POLE EMOTION – 2017 это не только подарок зрителям и спортсменам, но и развитие и популяризация здорового образа жизни и Pole Dance в Латвии и странах Балтии.

В Фестивале примут участие 60 участников из стран: Латвия, Литва, Эстония, Украина, Россия, Республика Беларусь, Польша, Германия, Дания, Нидерланды, Словения, Израиль.

Организатор мероприятия – общественная организация «Балтийская ассоциация школ и студий танца на пилоне и воздушной акробатики».

Фестиваль POLE EMOTION-2017 – это повышение мастерства, обмен опытом и возможность быть оценённым по достоинству мировыми звёздами pole dance.

В качестве жюри представлены мировые звезды и именитые зарубежные спортсмены, такие как Слава Руза (Швеция), Анна Вальфссон (Швеция), Наталья Мещерякова (Россия), Настя Вядро (Россия), Хелена Казакевич (Украина).

Место проведения фестиваля концертный зал «Studio 69», начало мероприятия в 16.00.

Билеты можно приобрести в кассах Bilešuserviss.