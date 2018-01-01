Лайма Вайкуле о фестивале: «У нас «Рандеву». А на рандеву обычно не платят»

На встрече с журналистами в юрмальском ресторане «36 линия» Лайма Вайкуле рассказала о программе фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018», который пройдет с 19 по 22 июля в концертном зале «Дзинтари». Звезда назвала 4-й по счету фестиваль интернациональным и объявила, что он будет далек от политических дрязг. Свои новые композиции журналистам представили Интарс Бусулис и молодой музыкант The Ludvig, а в заключении Лайма Вайкуле спела вместе с латвийскими участниками фестиваля - Маркусом Ривой, Айей Андреевой, Катриной Гупало и рок-ветераном Иго. После официальной части мероприятия Лайма Вайкуле согласилась ответить на вопросы Русского TVNET.

Лайма Вайкуле вышла к журналистам в стильном черном брючном костюме, отвечая на вопросы, загадочно улыбалась. «Фестиваль будет интернациональным - пообещала певица. - Как в Америке есть одна национальность «американец», так и

у нас не будет речи, откуда ты приехал, на каком языке поешь: не будет деления на национальности и не будет политики,

пусть это и действует кому-то на нервы».

С видеоприветствиями к публике обратились участники фестиваля Тамара Гверцители, Александр Панайотов, Jonibek и Андрей Макаревич, вспомнивший, что знаком с Лаймой с начала 80-х, со времен ее выступлений в Jūras Pērle.

В этом году ожидается нововведение: каждый вечер получит свое название и тематическое направление: гостей ждут Открытие, «Вечер Любви», «Вечер Хитов» и грандиозный Гала-концерт. По традиции в программе громкие имена будут соседствовать с малоизвестными.

В Юрмалу приедут итальянский джазмен Марио Бьонди, Филипп Киркоров, Лолита, Ани Лорак, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Елена Ваенга, Нино Катамадзе, группа UMA2MAN, оперная дива Хибла Герзмава. Артисты порадуют публику неожиданными дуэтами и новыми амплуа, а зрелищность их номерам обеспечит танцевальный коллектив Ballet Freedom.

Подробнее о программе фестивале можно прочесть здесь

«На нашем фестивале может быть все - от классики до поп-музыки, - сказала Лайма Вайкуле. - Но нельзя понравиться сразу всем: кто-то берет песней, кто-то голосом, или внешним видом, а большие звезды объединяют в себе все это.

Легко сделать только джазовый, или только классический фестиваль, а объединить разные жанры - непростая задача».

Вопрос о том, во сколько обходится проведение фестиваля, не застал госпожу Вайкуле врасплох. «Многие артисты выступают бесплатно или за символические суммы. У нас же рандеву, а на рандеву обычно не платят, если только это не встречи с проститутками», - ответила звезда. И продолжила:

«Мы на фестивале чувствуем себя как в деревне. Встречаемся, интересуемся друг у друга, как дела. Атмосфера у нас особенная,

это чувствуют люди, которые к нам приезжают, некоторые из них - просто для того, чтобы посмотреть как цветут мои розы».

Во время неформального общения с журналистами Лайма призналась, что устала от сравнений с «Новой Волной». «Там конкурс, атмосфера более нервная, а у нас она раслабленная». Певица также рассказала, что со многими гостями фестиваля дружит лично. «С Андреем Данилко (Веркой Сердючкой) мы часами можем говорить и смеяться по телефону, он очень остроумный. Мы дружим, знаем друг друга не только по сцене, мне это нравится. А Филипп мне недавно напомнил, как он в молодости, мечтая о сцене, пришел ко мне в гостиницу в Москве, чтобы познакомиться, предложил прислать свою песню на видео, а я ему ответила: «Мне певцы не нужны!«. Я и забыла об этом эпизоде».

Председатель оргкомитета Александр Шенкмана отметил, что популярность фестиваля с каждым годом растет. Например,

в прошлом году концерты транслировали по 10 каналам, их посмотрели более 100 миллионов человек, статьи о фестивале появились в 600 изданиях.

Удачным оказалось партнерство с социальной сетью «Одноклассники»: видеосюжеты с фестиваля посмотрели 16 миллионов зрителей, большую аудиторию собирают только сюжеты со спортивных состязаний мирового уровня. В этом году сотрудничество с «Одноклассниками» будет продолжено: в Юрмалу приедет целая команда ведущих, интервьюировать друг друга будут и сами звезды, о том, что происходит в кулуарах зрители узнают из фестивальных видеодневников, вести которые будет Майя Силова.

После пресс-конференции Лайма Вайкуле ответила на вопросы Русского TVNET.

Лайма, признайтесь, вы до сих пор волнуетесь, выходя на сцену? Или с опытом волнение пропадает?

Волнение есть всегда, без него нет смысла выходить на сцену. Разница в том, работаю ли я одна, или с оркестром, или с балетом. Когда ты одна, отвечаешь только за себя. А когда с другими, то контролируешь и их, этот контроль немного мешает.

Мир кино лихорадит из-за скандалов о сексуальных домогательствах. А в шоу-бизнесе эта проблема существует?

У меня никогда таких проблем не было, и о таких случаях в нашем или российском шоу-бизнесе я не слышала. Важно не как вы выпутаетесь из ситуации, важно не попадать в такие ситуации. Я тут не говорю про несчастные случаи. Хотя, конечно, у артистов случаются романы, заключаются браки.

Есть ли для вас в творчестве элемент эскапизма? Оно помогает вам отвлечься от проблем, уйти в выдуманный мир?

Конечно! Ты каждый раз уходишь в особый мир, ты не реальный человек на сцене, ты находишься в образе и веришь в то, о чем поешь.

Что вдохновляет вас в последнее время?

Говорят, человека формирует окружение: то, что вы видите, что читаете, с кем общаетесь - все имеет значение. Я вдохновения всегда жду, хотя и не знаю, как оно возникнет. Я заметила еще во время подготовки программы "В стиле танго" - идея пришла неожиданно, а потом мне стали попадаться фильмы, мюзиклы на эту тему. Побывав на моноспектакле Михаила Барышникова «Письмо человеку" в постановке Роберта Уилсона, я много думала о том, какой там свет потрясающий. Но это не значит, что ты побежал и содрал то, что увидел. Просто обогатил себя, а когда и во что это выльется, я не знаю. Может в том, какие цветы выращу у себя в саду. Я всегда жду вдохновения, и оно приходит. А если нет- я не насилую себя, иначе перестаешь быть творческим человеком.

Кажется, в творчестве, в сценических образах вы перепробовали все возможные стили. Каких экспериментов ждать в этом году?

Я, действительно, в молодости перепробовала все. Получала по носу, что-то отбрасывала, снова пробовала. Когда ребята предложили рэп прочитать на фестивале - это тоже был эксперимент. Надеюсь, пока жива, экспериметы не прекратятся. Какими они будут - увидите сами.