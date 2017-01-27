Вслед за 52-летней Апиной свои прелести показала 46-летняя Агурбаш

Анжелика Агурбаш
 

Анжелика Агурбаш. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

46-летняя Анжелика Агурбаш презентовала провокационный клип. Поклонники сравнили произведение артистки с роликами Алены Апиной и Ольги Бузовой.

Анжелика Агурбаш после скандального развода с «колбасным магнатом» Николаем Агурбашем практически пропала из поля зрения журналистов. Артистка активно занялась своей певческой карьерой. Она не только приняла участие в шоу перевоплощений «Один в один», но и занялась записью нового альбома.

Ролик на одну из песен с этого диска и презентовала Анжелика. «Друзья! Состоялась долгожданная премьера клипа и запуск первого сингла «Четверг в твоей постели», из моего нового альбома, над которым я сейчас работаю! 😉👌✌Буду очень рада и благодарна Вам за поддержку и отзывы!!! 🙏❤❤❤✌💋 « – написала Агурбаш на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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На видео 46-летняя Анжелика запечатлена в постели с привлекательным накачанным мужчиной, который страстно обнимает облаченную лишь в белоснежную простыню артистку.

Впрочем, на постели все не заканчивается. По ходу сюжета Агурбаш в короткой широкой кофте ходит по квартире, демонстрируя свои длинные стройные ноги.

Многочисленные подписчики с восторгом приняли новое детище артистки. Нашлись и те, кто сравнил ролик с нашумевшими видео Алены Апиной и Ольги Бузовой.

Ранее 52-летняя певица и 31-летняя ведущая презентовали клипы на свои песни, причем темы их крутятся вокруг постели, а сами дамы рассекают перед камерой в одном белье.

На их фоне Анжелика выглядит куда скромнее: она, в отличие от смелой Алены Апиной предпочла оголить только ноги и спину.

«Квартира та же, что и у Базовой в клипе Привыкаю», «это у Бузовой, как в клипе Анжелики! Клип Анжелики был снят еще в сентябре!!! 😣», « :-)))я не слежу, по правде говоря. Меня от Бузовой тошнит, у Анжелики как то примитивно по сюжету. Удивило что больше квартир в этих высотках нет, все в одной хате снимают», «При чем тут Бузова ? Она рядом не стояла , если сравнить с Анжеликой», – сцепились в комментариях к клипу фанатки Агурбаш и Бузовой.

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