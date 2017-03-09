Группа «Пикник» выступит с юбилейным концертом в Доме Конгрессов

 

Фото: COVI/Scanpix

24 марта в Доме Конгрессов состоится концерт легендарной российской рок-группы «Пикник». Музыканты подарят свои лучшие хиты в живом исполнении в честь 35-летия группы.

На юбилейном концерте будут сыграны музыкальные визитные карточки Пикника начиная от «Иероглифа», «Вечера» и «Ночи», «Египтянина», «У Шамана три руки» и заканчивая «Большой игрой». Некоторые песни, например «Говорит и показывает», получат новое концертное прочтение. Зазвучит многоголосие в песне «Любо, братцы, любо!», которая впервые прозвучит в туровых концертах Пикника.

По доброй традиции концерт превратится в яркое шоу с участием Шамана, Гиганта на ходулях и Живой Виолончели.

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В совершенно новой одежде предстанет Кукла с человеческим лицом. Представление дополнит оригинальный видеоряд, созданный с применением самых передовых технических разработок.

В новой программе зазвучит укулеле, а гитарные партии будут исполняться на мастеровой гитаре, эксклюзивной по форме и звучанию.

Билеты в сети Biļešu serviss, а также на bilesuserviss.lv.

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