Суд избрал меру пресечения для обнажившего ягодицы на «Евровидении» Седюка

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Украинский журналист и пранкер Виталий Седюк, обнаживший ягодицы в финале конкурса «Евровидение-2017», отпущен судом под личное обязательство. Об этом сообщила в комментарии Корреспондент.net пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«По ходатайству киевской местной прокуратуры №4 Днепровским райсудом столицы пранкеру Виталию Седюку избрана мера пресечения в виде личного обязательства», – сказала она.

Максимец добавила, что суд также возложил на Седюка обязанность «являться по вызову в орган досудебного следствия, сдать на хранение документы на выезд за границу и сообщать об изменении места жительства».

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Также стало известно, что

если Виталий Седюк не будет выполнять возложенные на него обязанности, то это может стать основанием для изменения ему меры пресечения.

Как сообщал Русский TVNET, Виталий Седюк снял штаны на сцене Евровидения-2017 во время выступления певицы Джамалы. Через несколько секунд он был схвачен охраной конкурса.

Позже Седюка задержала полиция в порядке ст.208 КПК Украины на 72 часа. Емуобъявили подозрение по ст. 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими).

Напомним, ранее Виталий Седюк напал на американского актера Брэда Питта о время премьеры картины Малефисента. Суд Лос-Анджелеса приговорил его к трем годам условно и исправительным работам.

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