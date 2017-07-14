 

Фото: Каспарс Меинертс/TVNET

14 июля в концертном зале «Дзинтари» выступила одна из самых эффектных и сексуальных певиц русскоязычного шоу-бизнеса Вера Брежнева. На сцене артистка появилась в откровенном наряде, подчеркивающем ее женственные формы, сменив в течение вечера несколько не менее ярких образов. Как принимали латвийские зрители Брежневу и кто посетил сольный концерт артистки в Юрмале - смотрите в нашей галерее!

Еще по этой теме

Вера Брежнева очаровала гостей не только зрелищными танцевальными номерами и знакомыми хитами в живом исполнении, но и своей открытостью, непосредственностью и чувственностью.

За Верой Брежневой давно закрепился титул «мисс сексуальность», но, как оказалось, это не главное и не единственное её достоинство.

Реклама

На протяжение всего вечера певица общалась с публикой, шутила, одаривала зрителей теплыми словами, комплиментами и пожеланиями.

«Это мой первый концерт в «Дзинтари». Столько цветов я еще не получала на своих сольных выступлениях. Спасибо вам за теплый прием!», - благодарила певица гостей.

Вера со своей командой представила live-концерт, на котором прозвучали всеми любимые песни из сольного творчества певицы - «Доброе утро», «Любовь спасет мир», «Бриллианты», «Я не играю», «Девочка моя» и другие хиты.

К сцене после каждой песни стекались дети разных возрастов, чтобы вручить Вере букет, подарок или попытаться взять автограф. Певица отнеслась к такому вниманию доброжелательно и делала продолжительные паузы между композициями.

Отдельного внимания заслуживают световые спецэффекты, танцевальный балет, профессиональные музыканты и отличное live-звучание.

После окончания заключительной песни зрители не собирались расходиться.

«Прозвучала последняя песня, а вы не уходите. Хотите еще? Какая песня у вас любимая?», - Вера решила порадовать зрителей еще несколькими хитами, в ответ на восторженные овации. К завершению концерта весь зал аплодировал стоя.

Смотрите, как это было!

Концерт Веры Брежневой в "Дзинтари"

Фото: Концерт Веры Брежневой в "Дзинтари"0

Еще по этой теме
Как отдыхают звезды: Вера Брежнева восхитила провокационным снимком

Как отдыхают звезды: Вера Брежнева восхитила провокационным снимком

Стало известно, что на самом деле происходит в семье Брежневой и Меладзе

Стало известно, что на самом деле происходит в семье Брежневой и Меладзе

ФОТО: За что мы любим Веру Брежневу

ФОТО: За что мы любим Веру Брежневу


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR

reklama.vesti.lv

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть Wo&Men

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект Hi-Tech

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики Hi-Tech

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

Драка в кафе Ильгюциемса закончилась смертью мужчины Новости

Драка в кафе Ильгюциемса закончилась смертью мужчины

СМИ узнали имя женщины, которая была в монастыре вместе с Путины Новости

СМИ узнали имя женщины, которая была в монастыре вместе с Путины

Певцы

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 