14 июля в концертном зале «Дзинтари» выступила одна из самых эффектных и сексуальных певиц русскоязычного шоу-бизнеса Вера Брежнева. На сцене артистка появилась в откровенном наряде, подчеркивающем ее женственные формы, сменив в течение вечера несколько не менее ярких образов. Как принимали латвийские зрители Брежневу и кто посетил сольный концерт артистки в Юрмале - смотрите в нашей галерее!
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Вера Брежнева очаровала гостей не только зрелищными танцевальными номерами и знакомыми хитами в живом исполнении, но и своей открытостью, непосредственностью и чувственностью.
За Верой Брежневой давно закрепился титул «мисс сексуальность», но, как оказалось, это не главное и не единственное её достоинство.
На протяжение всего вечера певица общалась с публикой, шутила, одаривала зрителей теплыми словами, комплиментами и пожеланиями.
«Это мой первый концерт в «Дзинтари». Столько цветов я еще не получала на своих сольных выступлениях. Спасибо вам за теплый прием!», - благодарила певица гостей.
Вера со своей командой представила live-концерт, на котором прозвучали всеми любимые песни из сольного творчества певицы - «Доброе утро», «Любовь спасет мир», «Бриллианты», «Я не играю», «Девочка моя» и другие хиты.
К сцене после каждой песни стекались дети разных возрастов, чтобы вручить Вере букет, подарок или попытаться взять автограф. Певица отнеслась к такому вниманию доброжелательно и делала продолжительные паузы между композициями.
Отдельного внимания заслуживают световые спецэффекты, танцевальный балет, профессиональные музыканты и отличное live-звучание.
После окончания заключительной песни зрители не собирались расходиться.
«Прозвучала последняя песня, а вы не уходите. Хотите еще? Какая песня у вас любимая?», - Вера решила порадовать зрителей еще несколькими хитами, в ответ на восторженные овации. К завершению концерта весь зал аплодировал стоя.
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