14 июля в концертном зале «Дзинтари» выступила одна из самых эффектных и сексуальных певиц русскоязычного шоу-бизнеса Вера Брежнева. На сцене артистка появилась в откровенном наряде, подчеркивающем ее женственные формы, сменив в течение вечера несколько не менее ярких образов. Как принимали латвийские зрители Брежневу и кто посетил сольный концерт артистки в Юрмале - смотрите в нашей галерее!

Вера Брежнева очаровала гостей не только зрелищными танцевальными номерами и знакомыми хитами в живом исполнении, но и своей открытостью, непосредственностью и чувственностью.

За Верой Брежневой давно закрепился титул «мисс сексуальность», но, как оказалось, это не главное и не единственное её достоинство.

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На протяжение всего вечера певица общалась с публикой, шутила, одаривала зрителей теплыми словами, комплиментами и пожеланиями.

«Это мой первый концерт в «Дзинтари». Столько цветов я еще не получала на своих сольных выступлениях. Спасибо вам за теплый прием!», - благодарила певица гостей.

Вера со своей командой представила live-концерт, на котором прозвучали всеми любимые песни из сольного творчества певицы - «Доброе утро», «Любовь спасет мир», «Бриллианты», «Я не играю», «Девочка моя» и другие хиты.

К сцене после каждой песни стекались дети разных возрастов, чтобы вручить Вере букет, подарок или попытаться взять автограф. Певица отнеслась к такому вниманию доброжелательно и делала продолжительные паузы между композициями.

Отдельного внимания заслуживают световые спецэффекты, танцевальный балет, профессиональные музыканты и отличное live-звучание.

@ververa Очень классный концерт был, мы тебя снова джем в Юрмале! #Юрмала #верабрежнева #концерт Публикация от Natalija/Наталия (@natashaboom) Июл 14 2017 в 3:06 PDT

После окончания заключительной песни зрители не собирались расходиться.

«Прозвучала последняя песня, а вы не уходите. Хотите еще? Какая песня у вас любимая?», - Вера решила порадовать зрителей еще несколькими хитами, в ответ на восторженные овации. К завершению концерта весь зал аплодировал стоя.

Смотрите, как это было!









































































Aizvērt Концерт Веры Брежневой в "Дзинтари" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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