Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards

Как пишет «Газета.ру», клип представлен в категории «Лучшее иностранное альтернативное видео» 2017 года. За награду с «Ленинградом» поборются в том числе американский музыкант Бек с клипом Up All Night и австралийские электронщики The Avalanches с их видео Subways.

«Кольщик» также был номинирован в категориях «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

Результаты станут известны на церемонии 26 октября в лондонском концертном зале Roundhouse. Премия UK Music Video Awards вручается ежегодно в более чем 30 категориях.

«Клип «Кольщик» почему-то стал популярен за границей, он уже не одну международную премию получил и продолжает победно шагать по Европе. Конечно, это не может не радовать», — рассказал РИА Новости гитарист группы Дмитрий Гугучкин.