Вместе в Филиппом Киркоровым в Риге выступит группа DoReDoS

Масштабный гастрольный тур шоу Филиппа Киркорова «Я» продолжается и с триумфов идет по Прибалтике. Уже в ближайшую субботу - 24 марта уникальное, изысканное, супер-технологичное шоу в постановке всемирно известного режиссера Cirque du Soleil - маэстро Франко Драгоне будет показано в «Арена Рига». На этой неделе Филипп Киркоров находится в Литве, где в общей сложности состоится 5 его концертов. В Вильнюсе артист нашел время не только для работы, но и для прогулки по городу.

Вместе в Филиппом Киркоровым в тур по Прибалтике отправилась группа DoReDoS.

В прошлом году группа победила на Международном конкурсе «Новая Волна» и получила звание Заслуженных артистов Республики Молдова.

В мае этого года DoReDoS представит Молдову на Евровидении с песней «Lucky day», которую для них написал Филипп Киркоров.

24 марта у коллектива запланировано не только выступление на шоу Филиппа Киркорова в «Арена Рига», но и на мероприятии «Eurovision PreParty Riga» - концерте участников «Евровидения» из разных стран.

Филипп Киркоров успевает не только активно гастролировать и готовить к Евровидению группу DoReDoS, но и презентовать новые треки.

На прошлой неделе артист представил свою новую песню «Цвет настроения синий», которая моментально стала хитом.

Многие известные персоны публиковали в сети видеоролики, на которых исполняют танцы под новую зажигательную песню своего коллеги.

Ролик Лолиты Милявской за несколько часов собрал почти миллион просмотров и стал вирусным.