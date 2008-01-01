В Риге впервые выступит Amaranthe

19 мая в клубе Melnā Piektdiena с новой концертной программой выступит шведская пауэр-метал формация «Amaranthe». На разогреве выступит финский коллектив «Fear of Domination» и чешская симфо-метал группа «Alia Tempora».

В этом году коллективу «Amaranthe» исполняется 10 лет. Группа появилась в 2008 году, в Швеции. Спустя год свет увидел демо-альбом «Leave Everything Behind». После этого был подписан контракт с лейблом «Spinefarm Records», выпущен сингл «Hunger» и снят одноименный видеоклип.

В 2011 году вышел официальный дебютный альбом «Amaranthe», и снят официальный видео-клип «Amaranthine».

Группа «Amaranthe» сначала носила название «Avalanch» (2008-2009). Примечательное отличие коллектива - это наличие трех вокалистов: Элиза Рюд (Elize Ryd), Хенрик Энглунд Вильхельмссон (Henrik Englund Wilhemsson) и Нилс Молин (Nil Molin). Каждый из них предлагает слушателб различные вокальные стили.

Музыкальный стиль «Amaranthe» очень разнообразен, но это, определенно, метал-музыка.

По мнению издания «All Music», коллектив смешал death metal и мелодичную поп-музыку с элементами метал-кора. Певица Элиза Рюд, что существуют сложности с описанием музыкальной направленности коллектива. Рок-издание «Music Might» классифицировало звучание «Amaranthe» как смесь мелодичного дэт-метала и пауэр-метала.

Элиза Рюд также принимала участие в совместном туре с пауэр-метал формацией «Kamelot», а в 2012 году вместе с музыкальным проектом «Dreamstate» записала песню «Evolution».

В дискографии группы сейчас пять альбомов: «Leave Everything Behind» (demo, 2009), «Amaranthe»(2011), «The Nexus» (2013), «Massive Addictive» (2014), «Maximalism» (2016). В прошлом году на лейбле «Spinefarm Records» был выпущен сингл «Boomerang».

Концерт пройдет в клубе «Melnā Piektdienā».

Начало в 20:00. Клуб открыт с 19:00.

Билеты можно приобрести на странице ticketshop.lv.