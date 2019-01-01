СМИ: Израиль могут лишить «Евровидения-2019»

Организаторы обвиняют Израиль в чрезмерной политизации музыкального конкурса. По данным СМИ, ведутся разговоры о переносе мероприятия в Австрию.

В Европейском вещательном союзе заявили, что Израиль может быть лишен права проводить международный конкурс «Евровидение» в 2019 году. Об этом сообщает издание ESC Today.

Ранее министр культуры и спорта Израиля Мири Регев потребовала от организаторов конкурса «Евровидение-2019» строгого согласования трансляции с представителями власти.

«Это необходимо потому, что власти Израиля финансируют конкурс», - сказала Регев.

Отмечается, что в Европе недовольны такими требованиями. Они обвиняют Израиль в чрезмерной политизации музыкального конкурса.

Кроме того, организаторы конкурса недовольны планами провести масштабную реорганизацию телеканала Kan с целью полного распределения развлекательных и новостных программ

Также, по словам организатора трансляций конкурса 1999 года Ахралия Гольдфингера, среди продюсеров «Евровидения» ведутся разговоры о переносе конкурса в Австрию.

А представители организации ЕВС, которые отвечают за проведение и трансляцию конкурса, выдвигают свои опасения по поводу арабо-израильского конфликта.