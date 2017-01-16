Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением

Юлия Началова
 

Юлия Началова. Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Юлия Началова приняла участие в красивой фотосессии. Для съемки артистка нарядилась в такое провокационное платье, что артистку немедленно назвали «шалунишкой».

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Юлия Началова поделилась с многочисленными поклонниками серией фотографией и видео с фотосессии, главным действующим лицом которой стала. Для своего образа певица примерила несколько платьев, которые отличались весьма смелым декольте.

🍷🌹 #юлияначалова #kiki #happy #julsforfriends #фотосессия #julianachalova

Фото опубликовано Юлия Началова (@julianachalova)

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Особенно фанаты отметили красный наряд Началовой, из которого бюст Юлии чуть ли не выпрыгивал. Подписчики пришли к выводу. что это уже перебор.

«Юля,ну ты и шалунишка,соски видны...», « Юляша, не одевай этого больше😊🌹», «Я думаю это украшение хорошо будет на фото с нижнем бельём очень секси , а с платьем очень аляписто как то , ведь на платье уже есть бисер или что там ... u think ?», «Дизайнер супер, только с размером не угадал», «Си...ки бы не потерять😂😂😂», «Фасон Платья Не Много Не Удачный 😬», «Мне показалось или нет? Там что-то выглядывает?» – так фанаты обсудили откровенный образ Началовой.

💃💃💃 #julianachalova #фотосессия #julsforfriends #happy #kiki 😜

Видео опубликовано Юлия Началова (@julianachalova)

Отметим, что когда-то грудь сыграла значительную (если не определяющую) роль в жизни артистки.

На протяжении нескольких лет Юлия носила пышный четвертый размер, а потом решила избавиться от имплантатов. Но операция пошла не по плану, в итоге у Началовой случился сепсис и едва не отказали почки.

«Примерно через неделю начался страшный озноб, температура подскочила до 40 и категорически не опускалась. Оказалось, во время операции мне занесли инфекцию. Началось заражение. Пришлось делать повторную операцию для того, чтобы все исправить.

Надо отдать должное врачам – они сделали все возможное в этой ситуации. Буквально вытащили меня с того света», – рассказала в интервью Началова. Однако после сепсиса у певицы начали отказывать почки. Артистка призналась, что винила во всем только себя. Тем не менее, Юлия смогла выкарабкаться.

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