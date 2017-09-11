53-летняя Таисия Повалий в прозрачном платье взбудоражила гостей «Новой волны»

Известная украинская певица Таисия Повалий нечастый гость всевозможных фестивалей, но всегда привлекает к себе внимание яркими образами. На «Новой волне-2017» артистка не изнеила себе, появившись в ультра откровенном наряде.

53-летняя певица с удовольствием позировала фотографам в полупрозрачном белом платье с длинным шлейфом. Сквозь легкую ткань можно было разглядеть все женственные изгибы Повалий, что, впрочем, ничуть исполнительницу не смущало.

«Здравствуй, «Новая волна»! Как всегда, ты великолепна! С любовью из Сочи!», подписала снимок Таисия.

Также певица поделилась совместным снимком с 62-летней российской исполнительницей Любовью Успенской. Обе дивы эстрады выглядели на красной дорожке эффектно и подтянуто.